Red Flames blijven negentiende op nieuwe FIFA-ranking

Achter de VS staat Duitsland tweede voor Zweden, Europees kampioen Engeland en Frankrijk. De top 5 is daarmee ongewijzigd gebleven. België bleef negentiende. De hoogste positie die de Red Flames tot dusver op de FIFA-ranking bereikten, was een zeventiende plaats in 2019 en 2020.

De Flames werkten in april twee vriendschappelijke interlands af, een 3-2 nederlaag tegen Oostenrijk en een 2-2 gelijkspel tegen Slovenië. Op 2 juli volgt een oefenmatch tegen WK-ganger Nederland, negende op de wereldranglijst. Vanaf september werken de Belgische vrouwen de eerste editie van de Nations League af. Ze kwamen in groep 1 van de A-divisie terecht met verder Engeland, Nederland en Schotland (FIFA 23).

De volgende FIFA-ranking wordt bekendgemaakt op 25 augustus, na het WK voetbal.

FIFA-ranking op 9 juni (tussen haakjes de ranking op 24 maart):

1. (1) Verenigde Staten 2090,03 ptn

2. (2) Duitsland 2061,56

3. (3) Zweden 2049,71

4. (4) Engeland 2040,76

5. (5) Frankrijk 2026,65

6. (7) Spanje 2002,28

7. (6) Canada 1996,34

8. (9) Brazilië 1995,30

9. (8) Nederland 1980,47

10. (10) Australië 1919,69

...

19. (19) België 1795,67