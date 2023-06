Zesvoudig winnaar Jacky Ickx over 24 Uur van Le Mans: “Je moet dromen, durven en vooral nooit opgeven”

De Brusselaar won Le Mans in 1969, 1975, 1976, 1977, 1981 en 1982. Enkel de Deen Tom Kristensen deed met negen eindzeges beter. “Ik beschouw het als een kwestie van geluk dat ik er nog ben, veel dan een kwestie van talent”, aldus Ickx, die tijdens zijn loopbaan nooit zware blessures opliep.

Onze landgenoot neemt een grote plaats in de geschiedenis van de wedstrijd in. Voor zijn eerste overwinning in 1969 besloot hij voor de start te wandelen naar zijn wagen, in plaats van te sprinten zoals de andere rijders.

“Maar ik heb de start niet veranderd”, weerlegde Ickx. “Dat is gebeurd door de dood van John Woolfe bij een crash in de eerste ronde dat jaar. Zo kwam er een einde aan de vliegende start.” Ickx startte door zijn wandeling naar de wagen als laatste, maar haalde nog iedereen in en pakte de overwinning in het absolute slot.

“In Le Mans moet je dromen, moet je durven en mag je vooral nooit opgeven. De beste rijders komen bovendrijven. Je moet rijden op meer dan honderd procent en een gevoel van onoverwinnelijkheid uitstralen.”

Heimwee naar zijn tijd heeft Ickx niet. Dat de organisatie dit weekend haar honderdjarig bestaan viert, vond onze landgenoot een unicum. “Om honderd jaar te worden als organisatie moet je jezelf in vraag durven stellen. Dat durft deze ploeg. Deze race brengt mensen met een gemeenschappelijke liefde samen vanuit verschillende horizonten. Organisatoren, rijders, vrijwilligers en toeschouwers komen samen voor dezelfde pure passie.”