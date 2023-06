Drie jaar geleden nog in coma door coronavirus, nu eerste zomertransfer van Union: Elton Kabangu tekent tot 2026

Elton Kabangu is de eerste zomertransfer van Union. De 25-jarige Belgische spits komt over van de Nederlandse tweedeklasser Willem II, waar hij einde contract was, en tekent een contract tot 2026. De Brusselaars lijken zo al vooruit te kijken op een mogelijk vertrek van Victor Boniface. De carrière van Kabangu kende een allesbehalve normale wending. Zijn verhaal is eentje van diep vallen, maar toch weer opstaan.

Kabangu trok via de jeugdopleiding van AA Gent naar Nederland, waar hij eerst bij FC Eindhoven speelde en in 2019 bij Willem II terechtkwam. Eerst in de Eredivisie, na degradatie in de Keuken Kampioen Divisie. Daar was hij afgelopen seizoen goed voor 13 goals en 6 assists. Nochtans kende de Belgische spits een moeizame start in het begin bij Willem II. “Ik begrijp dat veel supporters mijn doorbraak niet meer hebben verwacht. Het eerste deel van het seizoen was ik heel de tijd actief op de achtergrond door een knieblessure”, vertelde Kabangu aan Voetbal International NL. “Toch bleef ik de moed er makkelijk in houden aangezien ik in mijn carrière al heel wat tegenslagen heb gekend. Ik weet inmiddels hoe ik daarmee moet omgaan.”

Schommelen tussen overlijden en overleven

En of de Belg al ervaring had met dergelijke tegenslagen. Drie jaar geleden testte Kabangu positief op corona. De aanvaller ging thuis in quarantaine, maar daar zal zijn toestand steeds meer achteruitgaan. De aanvaller wordt zo ziek dat hij in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Daarna gaat het snel. Hij komt op de intensive care terecht, waar hij twee weken lang in een kunstmatige coma gehouden wordt. De Belg keek de dood zowaar even in de ogen, maar gelukkig viel het toch de goede kant op. Een enorme revalidatie staat voor de boeg.

Na zijn coma, krijgt Kabangu basisbewegingen zoals stappen terug aangeleerd. “Ik stond echt helemaal op nul”, aldus de aanvaller. Uiteindelijk zal de ex-speler van AA Gent drie maanden na zijn postieve test alweer terugkeren op het trainingsveld. Verrassend snel maar dan zal ook duidelijk zijn dat de spits nog een lange weg heeft af te gaan om terug de oude te worden. “Toen ik een pass- en trapoefening wilde meedoen, voelde ik meteen dat het helemaal verkeerd liep. Alles mislukte. Ik leek wel verdwaald. Toen ik later terug apart van mijn ploeggenoten ging trainen, zijn er wel wat tranen gevallen.”

Als een betere versie terugkeren

In de zomer van 2021, een jaar later, voelt Kabangu dat hij terug op zijn niveau van voor de besmetting zit. De pass- en trapoefeningen gaan als vanouds, het plezier is terug en de mogelijke twijfels over zijn carrière verdwijnen. “Ik ben enorm dankbaar dat ik altijd de volledige steun heb gekregen van de mensen binnen de club (Willem II) en de supporters. Nu is het tijd om hen iets terug te geven”, vertelde Kabangu bij zijn rentree. En die woorden zal hij meer dan ooit waarmaken.

De Belg speelt met zijn doelpunten een groot aandeel in de opmars van Willem II - de Nederlandse club uit Tilburg springt op naar de vierde plaats - en wordt zelfs clubtopschutter. Willem II wilde het contract van zijn goudhaantje absoluut verlengen maar de Belg kiest dus voor een nieuw avontuur bij Union. Benieuwd of hij daar dezelfde impact kan hebben als ene Victor Boniface.