Verkeershinder vanuit Limburg richting Antwerpen door ongeval aan Nike-fabriek

Ham/Geel

Op de E313 heeft in de richting Antwerpen een tijdlang een file gestaan vanaf Beringen nadat er vrijdagvoormiddag een ongeval gebeurde ter hoogte van Nike-fabriek net voorbij de provinciegrens in Ham. De twee rijstroken waren even dicht. Het verkeer moest over de pechstrook. Het verkeer over lange afstand werd geadviseerd om via Brussel naar Antwerpen of Hasselt te rijden.