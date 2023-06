AA Gent betaalt 3,5 miljoen voor Tsuyoshi Watanabe van KV Kortrijk: waarom Vanhaezebrouck deze zomer vooral zulke types wil

AA Gent heeft een akkoord met KV Kortrijk over Tsuyoshi Watanabe. De 26-jarige centrale verdediger is niet toevallig de enige veldspeler in België die geen minuut miste dit seizoen. Hein Vanhaezebrouck wil deze zomer vooral zulke types halen na een jaar vol blessurezorgen.

Gent betaalt 3,5 miljoen euro (plus bonussen) voor Watanabe, die donderdag al zijn medische testen aflegde. Een stevig bedrag voor een centrale verdediger van een andere Belgische club. Het hoeft niet te verbazen dat Watanabe zijn medische tests met verve doorstond. De Japanner speelde dit seizoen alle 34 competitiewedstrijden van KVK van de eerste tot de laatste minuut mee en verzamelde dus liefst 3.600 speelminuten. Geen enkele veldspeler (die geen play-offs speelde) komt in de buurt.

© BELGA

Krappe kern, veel blessures

Het is duidelijk dat Hein Vanhaezebrouck zijn kern wil versterken met dat type: mannen die de opeenvolging van wedstrijden goed doorstaan. Sven Kums heeft zijn contractverlenging ook mede daaraan te danken: hij miste slechts twee competitiewedstrijden dit seizoen en speelde ook in Europa zo goed als alles. Vorig jaar haalde Gent met spits Hugo Cuypers ook al zo’n profiel: hij speelde bijna alles bij KV Mechelen en deed dat dit seizoen ook bij de Buffalo’s.

Vanhaezebrouck gaf een tijdje geleden zelf toe dat hij in de fout was gegaan door mee te gaan in het idee om met een smallere kern (van 25 spelers, waaronder vier doelmannen) te werken. Gent werd het hele seizoen lang geteisterd door blessures, beginnend met de zware kruisbandblessure van Tarik Tissoudali vorige zomer. Vanhaezebrouck moest verschillende keren met een noodopstelling spelen, of risico’s nemen met spelers die twijfelachtig waren. De opeenvolging van wedstrijden hakte er stevig in. Het zijn situaties die ze bij Gent absoluut willen vermijden volgend seizoen.

De transfer van Watanabe moet nog geofficialiseerd worden, net als die van Pieter Gerkens, met wie er ook al een akkoord is. De komst van de Australische aanvallende middenvelder Keegan Jelacic is wel al officieel.