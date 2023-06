Mercedes brandt volledig uit op oprit van huis in Gelieren

Genk

Vrijdag rond 9 uur is op de oprit van een huis in de Hoogveldstraat een auto in brand gevlogen. Voor de brandweer ter plaatse kwam stond de Mercedes al in volle vuur. Ook de boom in de buurt was al aan het smeulen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De auto is wel total loss. De brandweermannen ruimden ook de weggespoelde olie en diesel op.