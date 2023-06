Vlaams Belang scherp voor Europese migratiedeal: “Dit akkoord bevordert migratie”

Vlaams Belang is niet te spreken over het Europese akkoord over de bijsturingen aan het Europees asiel- en migratiebeleid. “Wat dit akkoord doet, is legale migratie bevorderen en illegale migratie op geen enkele manier verminderen”, zegt partijvoorzitter Tom Van Grieken.

“Men wil illegale migratie transformeren in legale migratie. De fundamenten voor een beleid dat migratie naar Europa afremt ontbreken volledig”, meent Van Grieken.

De Europese ministers zijn het donderdag in Luxemburg eens geraakt over bijsturingen aan het Europese asiel- en migratiebeleid. Er komen onder meer een verplicht, maar flexibel solidariteitsmechanisme om asielzoekers beter over de EU te spreiden en een nieuwe procedure aan de buitengrenzen om afgewezen asielzoekers sneller te kunnen terugsturen. Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) zegt dat er met het akkoord “een heel grote horde” is genomen.

Voor Vlaams Belang is de verplichte spreiding van asielzoekers onaanvaardbaar. “Dat is niets minder dan een uitholling van de soevereiniteit van de lidstaten en eenvoudigweg symptoombestrijding”, stelt Van Grieken die zich aansluit bij de landen die het akkoord eveneens verwerpen, zoals Polen en Hongarije.

Snelle screenings

De partij gelooft ook niet in het systeem van de snelle screenings aan de buitengrenzen. Dat is volgens Van Grieken enkel “retoriek”. “Dat is in het verleden al geprobeerd in onder meer Griekenland”, klinkt het. “Met het gekende resultaat tot gevolg. Het wordt uiteraard nog ongeloofwaardiger wanneer men weet dat een gemiddelde asielprocedure in België, waar het asielsysteem erg sterk uitgebouwd is, 455 dagen aansleept.”

Dat migranten die niet voor asiel in aanmerking komen meteen zouden worden teruggestuurd, gelooft Van Grieken ook niet. “Al jarenlang is de EU bevoegd voor het terugkeerbeleid, met als praktisch resultaat dat niet eens een kwart effectief terugkeert”, aldus de voorzitter. De partij verwijst daarbij naar de Europese visumsancties tegen onwillige derde landen, die grotendeels bij aankondigingen zijn gebleven.