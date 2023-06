Mario Coppens stopt na acht jaar als voorzitter liberale vakbond

“Mario Coppens had reeds enige tijd geleden aangegeven om op het einde van zijn tweede mandaat te willen stoppen”, zo staat in een persbericht van de liberale vakbond.

De enige kandidaat om Coppens op te volgen is de 55-jarige Gert Truyens. Het nationaal congres van de vakbond zal zich in november over zijn kandidatuur buigen.

Truyens is sinds 2017 Vlaams Gewestsecretaris voor ACLVB. “In die hoedanigheid is hij nauw betrokken bij het Vlaams sociaal overleg”, zegt de liberale vakbond. Zo is hij onder meer lid van het dagelijks bestuur van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, een overlegorgaan van werkgevers en vakbonden, red.) en lid van de raad van bestuur van arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. “Daarnaast is hij onder andere ook verantwoordelijk voor de syndicale werking en de ledenvorming van ACLVB en daardoor ook sterk betrokken bij het sociaal overleg op sectoraal- en bedrijfsniveau.”