LIVE. De Bruyne of Lukaku: welke Belg steekt straks beker met de grote oren in de lucht?

Zaterdag staat dé ontknoping van het voetbalseizoen gepland. Om 21 uur nemen Manchester City en Inter het in Istanbul tegen elkaar op in de finale van de Champions League. Sowieso staat er straks een Belg te zwaaien met de beker met de grote oren. Want aan Engelse zijde is Kevin De Bruyne dé sterkhouder en bij de Italianen moet Romelu Lukaku - als basisspeler of als invaller - voor de goals zorgen. Volg hier de hele aanloop naar de finale.