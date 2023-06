Kroningsversiering Sint-Truiderstraat ingehuldigd in Tongeren

Tongeren

Woensdagavond is de kroningsversiering van de Sint-Truiderstraat ingehuldigd met een receptie. “We hebben alvast het kroningsthema #zoekverbinding toegepast, want die van de ‘Kraisstroat’ houden graag een receptie”, vertelt Fernand Mouha, voorzitter van het straatcomité. “Fel gelovig of niet, Onze-Lieve-Vrouw blijft een serieuze betekenis hebben voor de Tongenaar. Dat komt om de 7 jaar tot uiting tijdens de Kroningsfeesten. We hebben op 21 september 2021 een eerste keer vergaderd. Er werd een bijdrage geronseld bij bewoners en winkeliers. Hiermee hebben we o.a. bloementorens gekocht en straatgraffiti voorzien. Uitgeweken Tongenaar Philippe Lebeau zorgde voor een exclusief kunstwerk. Dat doet hij niet voor iedereen. Je ziet de Basiliek en twee van onze monumenten in de straat: de Romeinse munt en de dodecaëder. Iedereen die gesponsord heeft, krijgt een genummerde zeefdruk. We hebben er 100 laten maken. De overblijvende exemplaren worden verkocht aan 300 euro. Het origineel gaan we per opbod verkopen onder de bewoners en winkeliers.” diro