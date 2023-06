Onderzoekers vergeleken 612 soorten yoghurt en komen tot opvallende conclusie

Welke yoghurt eet je ’s ochtends best bij je ontbijt? Een vraag waar je misschien niet elke dag bij stilstaat, maar die wel de moeite loont. Zo is de traditionele yoghurt op basis van koemelk niet altijd de beste keuze. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Massachusetts Amherst, gepubliceerd in het vakblad Frontiers In Nutrition.

Een team wetenschappers, verbonden aan de University of Massachusetts Amherst in de Verenigde Staten, nam maar liefst 612 soorten yoghurt onder de loep om te achterhalen welke nu precies de gezondste was. En wat blijkt? Wil je je dag goed beginnen, dan doe je dat best met een potje amandelyoghurt.

Voedingsstoffen

Om tot die conclusie te komen, gepubliceerd in vakblad Frontiers In Nutrition, analyseerden ze verschillende potjes yoghurt op basis van de zogenaamde Nutrient Rich Foods index, die zich concentreert op de voedingsstoffen in voedingsmiddelen - waarbij zowel gezonde als ongezonde bestanddelen in acht worden genomen.

Op basis daarvan bleek dat amandelyoghurt het gezondst is, gevolgd door haveryoghurt en ‘normale’ yoghurt met een laag vetgehalte. Volle yoghurt staat op de vierde plaats, cashewyoghurt en kokosnootyoghurt respectievelijk op de vijfde en zesde plaats.

Amandelyoghurt mag dan wel minder proteïne, calcium en kalium bevatten dan koemelkyoghurt, dat gebrek wordt gecompenseerd door het hoge vezelgehalte van het product. Bovendien bevat het minder suiker en zout dan koemelkyoghurt, wat de eerste plaats in de ranking verklaart.