Militaria Friends Haspengouw herdenken de landing in Normandië

SINT-TRUIDEN

De voorbije week waren een 15-tal leden van de Militaria Friends Haspengouw aanwezig op tal van herdenkingen in Normandië. “De landing heeft ervoor gezorgd dat wij vandaag in vrede en vrijheid kunnen leven. Dat herdenken blijft belangrijk”, aldus Marc Princen. Met een indrukwekkend konvooi Amerikaanse jeeps, trucks, een gepantserd verkenningsvoertuig én een Citroën van het Franse verzet vertrok de groep vorige week voor een 7-daagde trip naar Normandië.

Met deelnames aan parades in Isigny-sur-Mer, Arromanches en een herdenkingsmoment op het invasiestrand Omaha Beach was het programma goed gevuld. “Aanwezig zijn op de invasiestranden om exact 6u30 op 6 juni blijft een bijzonder gevoel. Volgend jaar vieren we in Normandië de 80ste verjaardag van de bevrijding. De Militaria Friends Haspengouw zullen er zeker opnieuw aanwezig te zijn”, besluit Princen. jcr