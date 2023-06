Vzw Slecht Weer Vandaag overhandigt cheques aan bijzondere Limburgse projecten

As

De Asserse vzw Slecht Weer Vandaag steekt elk jaar een sinterklaasshow in elkaar met een team van vijfentwintig vrijwilligers. Met vier voorstellingen van ‘De agenda van Sinterklaas’ en tal van huisbezoeken en actes de présence, trachtte deze vzw ook deze keer zoveel mogelijk geld in het laatje te krijgen. De opbrengst van de voorstellingen gaat steeds naar bijzondere Limburgse projecten die de belangen van kinderen behartigen. Dit jaar mochten zowel Muna-Het Steger uit Opglabbeek en Genk, Een hart voor Kinderen Maasmechelen en Bethanië Genk een cheque van 1500 euro in ontvangst nemen. Dankzij het JES-project doet de overheid hier nog eens hetzelfde bedrag bovenop. geva