Twintiger krijgt 8 jaar cel omdat hij naaktzwemmer aanvalt met machete aan kanaal in Kanne

Op 18 juli 2022 trok de Duitse jongeman samen met twee vrienden naar het kanaal in Kanne voor een zwempartij. Ook de 28-jarige vriendin van de Maastrichtenaar ging samen met haar zoontje, haar ouders en haar broer naar het kanaal om een ijsje te eten. Haar vriend was toen nog niet ter plaatse. Aan de oever kruisten de Duitsers toevallig het pad van de Lanakense familie. Dat twee van de jongemannen naakt aan het zwemmen waren, schoot bij het Lanakense gezin naar eigen zeggen in het verkeerde keelgat. Er ontstond een hevige ruzie, die volledig uit de hand liep.

Volgens getuigen kreeg de 24-jarige zwemmer, die overigens als enige een zwembroek droeg, enkele rake klappen van de 28-jarige vrouw en vervolgens kwamen ook haar vader en broer zich moeien met het conflict. Volgens het slachtoffer werd hij geviseerd omdat hij homo is en ging het niet louter om zijn vrienden die naakt aan het zwemmen waren. Een van de omstaanders filmde de vestpartij. “Daarop is het disproportioneel geweld duidelijk zichtbaar. Ze komen steeds opnieuw provoceren”, stelde de aanklager tijdens de behandeling van de zaak. De Duitse mannen zouden zich uiteindelijk enkel verdedigd hebben, zo klonk het bij de getuigen.

Hoofdwonde met botletsel

Uiteindelijk belde de 28-jarige vrouw rond 21.30 uur haar vriend op met het verhaal dat zij in elkaar geslagen was door de onbekende Duitser. De Lanakenaar bewapende zich met een 25 centimeter lange machete en een hamer en begaf zich meteen naar het kanaal. Daar liep hij als een wilde op de 24-jarige Duitse man af en ging hem te lijf. “U haalde meermaals uit op het hoofd van het slachtoffer. De intentie tot doden staat vast. U wilde hem letterlijk een kopje kleiner maken”, sprak de aanklager. Meerdere getuigen bevestigden dit en wezen naar de familie als aanstooksters, op één getuige na, die een connectie zou hebben met de beklaagden.

Toen de agenten ter plaatse kwamen, zagen ze het 24-jarige slachtoffer met een gapende wonde tussen zijn rechteroog en zijn lip op de grond liggen. De jongeman had verder ook messteken in zijn arm, schouder en rug. De Duitser verkeerde niet in levensgevaar, maar had wel potentieel levensbedreigende verwondingen opgelopen, waaronder een hoofdwonde met botletsel. Hij lag twee dagen in het ziekenhuis.

Tikkende tijdbom

Volgens de beklaagde had hij nooit de bedoeling om het slachtoffer te doden, maar werd het zwart voor zijn ogen door het telefoontje van zijn vriendin. “Toen ik het bloed zag, besefte ik pas wat ik gedaan had. Ik wilde hem enkel pijn doen, niet vermoorden”, sprak hij. De man werd uiteindelijk wel schuldig bevonden aan poging moord.

“Hij is een tikkende tijdbom”, concludeerde de rechter die wijst op de man zijn rijkelijk gevuld strafblad. “De maatschappij dient langdurig tegen hem beschermd te worden en dit door hem geruime tijd uit deze maatschappij te verwijderen.” De rechter veroordeelde hem tot een effectieve celstraf van acht jaar, een ontzetting uit zijn rechten voor tien jaar en een onmiddellijke aanhouding. Zijn vriendin krijgt een jaar cel en een geldboete van 1.600 euro. Haar familie krijgt straffen tussen zes maanden met uitstel en tien maanden opsluiting. De Duitse zwemmer krijgt een schadevergoeding van 6.366 euro toegekend.