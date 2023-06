Heikneuters uit Genk gaan op verkenning in Nieuwpoort

In de vroege ochtend vertrokken 58 Heikneuters goedgemutst naar de Belgische kust voor een wandeling door de duinen, langs het strand of door de stad. Dit werd georganiseerd door de plaatselijke wandelclub.De zon was van de partij, maar soms stond er wel wat frisse wind. Omstreeks 17 uur vertrokken ze terug richting Genk na een geslaagde daguitstap. Thuis konden ze toch nog een beetje de match van KRC Genk volgen.