Kleuters Talentenhuis bezoeken brandweerkazerne in Hoeselt

De kleuters van juf Wendy en juf Sandra uit het Talentenhuis hebben het thema van de brandweer afgesloten met een onvergetelijke namiddag in de brandweerkazerne te Hoeselt. Onder leiding van papa Jo en Bert kregen de kleuters meer uitleg over de brandweer. Zelfs juf Wendy waande zich even een echte brandweerheld met de volledige uitrusting aan. De kleuters mochten de spreidtang vasthouden. Wat was dat zwaar!Ook in de brandweerwagen zitten is voor sommigen een hele belevenis. Maar als kers op de taart mochten de kleuters nog spuiten met een echte brandweerslang.