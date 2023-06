Bokkerieje: Rotary Maaseik schenkt 12.000 euro aan 4 goede doelen

Op zaterdag 20 mei vond de alleréérste editie van de Bokkerieje RUN plaats met een avontuurlijk parcours doorheen het historische stadscentrum van Maaseik en het pittoreske Aldeneik en Heppeneert. De reacties van de 130 lopers waren dan ook unaniem positief. Ook de passages door enkele iconische gebouwen, waaronder het oudste privé-apotheekmuseum van België, werd gunstig onthaald. Enkele jonge papa’s en mama’s liepen zelfs éérst de familierun (1,6 km) met hun kinderen om vervolgens zélf de 12 km aan te vatten. Rotary Maaseik wil dan ook het Run-Concept in 2024 verder uitbreiden. Op zondag 21 mei werd voor de 31ste maal Bokkerieje BIKE georganiseerd, voorafgegaan door het gekende VIP-ontbijt. Op dit ontbijt mocht Rotary Maaseik 300 gasten ontvangen. Meer dan 2300 fietsers ontdekten vervolgens de Maaslandse en Kempische natuur tijdens de bewegwijzerde fietstochten. Een event van dergelijke omvang is echter onmogelijk te organiseren zonder de jaarlijkse financiële steun en de maatschappelijke betrokkenheid van verschillende partners. Door deze financiële steun konden de leden van Rotary Maaseik, vertegenwoordigd door voorzitter Frank Bohnen, tijdens het Bokkerieje-event in totaal 12.000 euro overhandigen aan de goede doelen: Sint-Vincentius armoedebestrijding, Autisme Leeft, Ons Huis met een Hart en twee lokale dementie- en Alzheimerverenigingen. Hiermee kunnen deze doelen hun werking verder professionaliseren. Zo wordt er overgegaan tot de aankoop van multimedia- en bureautica-infrastructuur door Ons Huis met een Hart, werden de eindejaarsactiviteiten van Sint-Vincentius gefinancierd met o.m. een sinterklaas- & kerstactie, en wordt de therapeutische tuin van het dagverzorgingscentrum onder handen genomen.