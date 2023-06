81-jarige fietser levensgevaarlijk gewond na aanrijding met auto

Een 81-jarige fietser is vrijdagochtend rond 8 uur levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een personenwagen in de De Smet De Naeyerlaan in Blankenberge. De oudere man werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis in Oostende. De kusttram was door het ongeval in beide richtingen onderbroken.

Een fietser en personenwagen kwamen vrijdagochtend rond 8 uur in aanrijding met elkaar in De Smet De Naeyerlaan in Blankenberge. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en onmiddellijk werd duidelijk hoe ernstig de situatie was. De oudere man kwam met zijn fiets hevig ten val en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis in Oostende.Door het ongeval heeft De Lijn de kusttram in beide richtingen volledig moeten stilleggen. De Lijn heeft in een pendelbus voorzien zolang het tramverkeer stillag. Intussen is opnieuw tramverkeer mogelijk in beide richtingen.

Later meer.