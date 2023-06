Kenneth vraagt Inge ten huwelijk tijdens titelfeest op veld van Antwerp: “De datum staat al op mijn arm getatoeëerd”

Zondag 4 juni is een onvergetelijke dag geworden voor Kenneth De Visscher (38). Niet alleen zag de Antwerp-fan de club van zijn hart de titel veroveren, hij veroverde ook nog eens het hart van zijn vriendin. Kenneth vroeg haar ten huwelijk in een extatische Bosuil en sindsdien mag hij Inge De Winter (35) zijn toekomstige noemen. “We leven al dagen op een roze wolk”, zegt Kenneth. “Nee, een rode”, vult Inge haar verloofde aan.

Wat begon als een barbecue eindigde als een huwelijksaanzoek op de Bosuil. Met dank aan ene Toby Alderweireld. Met de verlovingsring op zak en een flinke portie zenuwen, een combinatie van titelstress en kriebels voor het aanzoek, ging Kapellenaar Kenneth samen met Inge bij vrienden thuis naar Genk - Antwerp kijken.

“Toen Toby scoorde, zijn we naar de Bosuil gereden om mee te kunnen vieren. Tijdens de feestelijkheden ging ik op mijn knie”, legde Kenneth uit. “Ik had het écht niet zien aankomen. Ik dacht eerst dat het een grapje was, maar Kenneth was serieus. Uiteraard heb ik volmondig ‘ja’ gezegd. Ik ben al volop aan het plannen”, lachte Inge, die is opgegroeid in Schoten. (Lees verder onder de foto)

Tijdens de huldiging op de Grote Markt in Antwerpen. — © rr

Had Alderweireld niet gescoord, dan was er van de verloving wellicht nog geen sprake geweest. “Ik wist dat ze graag op een unieke manier een aanzoek wou krijgen. Gelukkig viel die gelijkmaker die ons de titel opleverde, anders had ik met iets anders op de proppen moeten komen.”

Datum al vereeuwigd

Na het succesvolle aanzoek werd er zondag nog stevig gevierd op de Bosuil en maandag tijdens de huldiging op de Grote Markt was het verloofde paar ook weer van de partij. “Ik ben al heel lang Antwerp-fan, waarvan de laatste vijftien jaar als abonnee. Na de viering heb ik trouwens mijn vaste bankje van Tribune 2 mee naar huis genomen”, aldus Kenneth.

“En ik ben ook fan”, pikte Inge in. “Maar door de abonnementenstop kan ik niet elke thuiswedstrijd meepikken. Thuis tegen Club Brugge (toen Antwerp met 3-2 won in de laatste minuut, red.) was ik erbij en toen was het ook al zo’n zotte ontknoping.”

Kenneth liet net als vele andere Antwerp-fans een tattoo zetten van de eerste landstitel voor RAFC sinds 1957. “De dag van de titel: 4 juni 2023. En dus ook onze verlovingsdatum. Een dag om nooit meer te vergeten. Iedereen vierde de dubbel, maar voor ons was het driewerf feest. Ik had al enkele tattoos van Antwerp, maar deze mocht niet ontbreken”, besloot Kenneth.

Onderaan de datum van de titel/verloving en daarboven het wapenschild van Antwerpen, het logo van RAFC en de kathedraal. — © rr

Tijdens het titelfeest in de Bosuil. — © rr