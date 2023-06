Ze leek de kanker verslagen te hebben, maar Jade (5) gaat niet meer beter worden

Jade, vorige maand, genietend van een waterijsje. Momenteel is ze opnieuw in het UZA opgenomen. — © rr

Deurne, Mol

De vzw Biker Friends uit Mol is samen met vzw All USA Cars een inzamelactie gestart om het gezin van Jade Cyx (5) te steunen. De kleuter uit Deurne is terminaal ziek en zit in haar laatste levensfase. “We willen haar ouders, die al twee jaar niet kunnen gaan werken, ontzorgen zodat Jade een prachtige uitvaart kan krijgen”, zegt Nathalie Vlaeminck van Biker Friends, die zelf haar stiefdochter op haar twaalfde verjaardag verloor.