Kan je zelf kaas maken? En is gekochte niet sowieso goedkoper en beter? Wij deden de test voor 3 kazen

Is maak je eigen kaas, het nieuwe bak je eigen brood? “Voeg citroen toe aan melk en je hebt kaas”. Zo simpel is het volgens YouTube om zelf (zachte) kaas te maken. Maar is kaas maken geen omslachtig procedé en heb je daarvoor niet een heleboel ingrediënten nodig die je doorsnee niet in huis hebt? We deden de test, maakten onze eigen kaas en dat ging van “best fier” tot “gortdroog”.