Filip en Mathilde uitgenodigd voor diner mét overnachting in Windsor Castle door koning Charles en Camilla

Koning Filip en koningin Mathilde hebben er een speciale nacht opzitten. Na een privé-etentje samen met koning Charles III en Camilla, kregen ze een bed aangeboden in Windsor Castle. Een eer die voor weinig mensen is weggelegd.

Het Belgische koningspaar woonde donderdag de verjaardag van het Royal Hospital Chelsea, een woonzorgcentrum voor Britse militairen, bij in Londen. Op zich niet zo bijzonder, maar het verdere verloop van de avond was dat wel. Koning Charles III had Filip en Mathilde hoogst persoonlijk uitgenodigd op Windsor Castle. Ze mochten er eerst aanschuiven voor een diner met het Britse koningspaar en kregen nadien ook de kans om in het kasteel te overnachten.

Zo’n privé-uitnodiging om te blijven logeren is zeker niet voor iedereen weggelegd. Al is het geen primeur voor een Belgische monarch. Koning Albert en Paola kregen de eer zelfs twee keer: in 1964, toen waren ze wel nog prins en prinses, en in 2002, na een galadinner met andere royals. Ook Boudewijn mocht in 1991 al eens in Windsor Castle overnachten.

Filip en Mathilde danken de uitnodiging waarschijnlijk aan hun goede relaties met het Britse koningshuis. Ze waren er de laatste jaren bij op alle grote momenten binnen de familie van Charles: zijn kroning vorige maand, de begrafenis van Elisabeth in september 2022, het eerbetoon aan prins Philip in maart vorig jaar en de 70e verjaardag van Charles in 2018.