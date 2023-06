Franse president Macron bezoekt vrijdag slachtoffers van mesaanval in Annecy

Annecy is in rouw na de mesaanval op kinderen van donderdag. — © AFP

De Franse president Emmanuel Macron zal vrijdag een bezoek brengen aan de slachtoffers van de mesaanval in Annecy. Dat meldt het Elysée. Zes mensen, onder wie vier jonge kinderen, werden er donderdag aangevallen door een man met de Syrische nationaliteit.

“In de nasleep van de aanval van gisteren staan de president van de Republiek en zijn vrouw vandaag de slachtoffers en hun families bij, evenals iedereen in Annecy die heeft geholpen en steun heeft geboden”, aldus het Elysée.

De Franse premier Elisabeth Borne en minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin hadden donderdag al een bezoek gebracht aan Annecy. De stad is in shock na de mesaanval op klaarlichte dag in een populair park aan het meer.

Bij de aanval raakten vier baby’s gewond, onder wie een Britse en een Nederlandse. De slachtoffertjes zijn tussen de 22 en 36 maanden oud en werden na eerste hulp ter plaatse overgebracht naar Genève en Grenoble. Donderdagmiddag werd meegedeeld dat de toestand van het jongste en oudste kind zorgwekkend was. Ook twee volwassenen raakten gewond.

Over de motieven van de dader, die de nacht in de cel doorbracht, is nog geen duidelijkheid, al worden terroristische motieven voorlopig uitgesloten.

De Syriër trok acht maanden geleden naar Frankrijk nadat hem in Zweden een naturalisatie geweigerd was.