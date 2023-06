‘Ghostbusters’-acteur Bill Murray (72) vindt de liefde bij zangeres Kelis (43)

Bill Murray (72) wordt volgens de Britse tabloidkrant The Sun de jongste tijd wel vaker gespot tijdens optredens van Kelis (43). Begin deze maand werden ze nog samen gezien op het Mighty Hoopla Festival in Londen. De Britse krant schrijft ook dat de twee er ook in hetzelfde hotel verbleven en “al een tijdje close” zijn.

Dan Aykroyd, Bill Murray en Harold Ramis in ‘Ghostbusters’.

“Ze hebben het duidelijk getroffen”, citeert The Sun een vriend van het stel. “Ze hebben ook allebei relatief recente sterfgevallen gedeeld en hebben die gemeenschappelijke band tussen hen.” Kelis is een moeder van drie, maar verloor in maart vorig jaar haar echtgenoot aan maagkanker. Eerder was ze getrouwd met rapper Nas, die ze beschuldigde van mentaal en fysiek misbruik. De vrouw van Bill Murray, Jennifer Butler, stierf een jaar eerder, in januari 2021. “Ze zijn allebei vrijgezel en hebben plezier ondanks het vrij grote leeftijdsverschil”, zegt de vriend nog.

Bill Murray is niet onomstreden. Zijn overleden vrouw, zijn tweede echtgenote overigens, beschuldigde hem van huiselijk geweld, ontrouw en seks-, cannabis- en alcoholverslavingen.