Erdogan benoemt nieuwe gouverneur voor Turkse centrale bank

Hafize Gaye Erkan werkte eerder in de bankensector in de Verenigde Staten, bij banken als Goldman Sachs en First Republic Bank. Die laatste ging over de kop in mei, ruim een jaar nadat Erkan er was opgestapt als co-CEO.

De benoeming van Erkan zou door de markten beschouwd kunnen worden als een signaal dat het Turkse monetaire beleid weer een meer conventionele koers zal gaan volgen. Haar voorganger, Sahap Kavcioglu, week nooit af van de onorthodoxe overtuiging van Erdogan dat lagere rentevoeten de inflatie kunnen afremmen. In de meeste andere landen worden de rentevoeten net verhoogd om prijzen af te koelen. De Turkse inflatie bedraagt zowat 40 procent.

Maar het succes van Erkan zal afhangen van de mate van autonomie die ze zal krijgen van Erdogan, zegt analist Nick Stadtmiller van Medley Global Advisors. “Haar benoeming betekent hopelijk een verbetering na het beleid van haar voorganger”, aldus Stadtmiller. “De vraag blijft of Erdogan de centrale bank zal toelaten om de rentevoeten voldoende te verhogen om de inflatie omlaag te brengen.” Eerder benoemde de Turkse president al een nieuwe minister van Financiën: Mehmet Simsek.