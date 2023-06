VIDEO. BBC grijpt zich naar de haren en excuseert zich voor “taalgebruik” van West Ham-ster Declan Rice tijdens uitzending

Het was donderdag feest in Londen. De spelers van West Ham wonnen deze week de Conference League en kregen een parade door de stad. Goudhaantje Declan Rice mocht het komen uitleggen op het balkon en liet zich volledig gaan. Zo erg zelfs dat de BBC het nodig vond om zich twee keer te excuseren “voor het taalgebruik” van de Engelse middenvelder.

De beelden:

“Ik heb de afgelopen zes jaar met heel mijn hart voor deze club gespeeld”, klonk het bij Rice na de gewonnen finale, die later werd uitgeroepen tot Speler van het Seizoen in de Conference League. “Ik zou alles geven om deze club te helpen winnen. We hebben het niet makkelijk gehad. We hebben tegen degradatie aangekeken. Om dit nu te winnen, ik wil niet te veel zeggen. Dan raak ik te opgewonden.”

Rice speelde dit seizoen als kapitein en metronoom op het middenveld een belangrijke rol in de bekertriomf van West Ham. De Engels international is de eerste aanvoerder die een Europese trofee wint met The Hammers sinds Bobby Moore in 1965. West Ham-voorzitter David Sullivan kondigde eerder op de dag aan dat Rice deze zomer vertrekt bij de club. Volgens diverse Engelse media geniet de middenvelder interesse van onder meer Arsenal, Manchester United en Bayern München. De Londense club zou mikken op een bedrag van minstens 100 miljoen.