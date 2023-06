Duizenden Filipijnen geëvacueerd omdat vulkaan dreigt uit te barsten

De Filipijnse autoriteiten zijn vrijdag gestart met de evacuatie van zowat tienduizend inwoners rond de actiefste vulkaan van het land. Die spuwt al enkele dagen as en dreigt uit te barsten.

De Mayon vulkaan in de oostelijke provincie Albay, die bekendstaat om zijn perfecte kegelvorm, spuwt volgens het Filipijnse Instituut voor Vulkanologie en Seismologie al enkele dagen as en puin.

De vulkaan staat op alarmniveau 3, wat betekent dat “er momenteel sprake is van een relatief hoge mate van onrust omdat er magma in de krater zit en er binnen enkele weken of zelfs dagen een gevaarlijke uitbarsting kan plaatsvinden”, zegt het instituut.

De Mayon vulkaan in de provincie Albay. — © AFP

Volgens de autoriteiten van de provincie Albay moeten ongeveer 2.400 gezinnen, oftewel tienduizend mensen, de gevarenzone rond de vulkaan verlaten. Gouverneur Edcel Greco Lagman van Albay zei donderdag tijdens een spoedvergadering dat zoveel mogelijk mensen geëvacueerd moeten worden.