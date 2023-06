“Bedankt, groeten van Antwerp”: opvallend spandoek en zakken aardappelen aan stadion van... Club Brugge

De wereldgoal van Alderweireld betekende de titel voor Antwerp, maar het had tegelijk ook de onverwachte comeback van Club Brugge tegen Union nodig. Opvallend genoeg is een bedankje voor de rivaal dus wel op zijn plaats.

Vandaag waren Antwerp-fans naar Brugge gereden om een ludiek spandoek en enkele zakken aardappelen af te leveren. Dat deden ze aan de Oost-tribune, waar de harde kern van Club Brugge tijdens wedstrijden zit. De boodschap werd ondertekend door Collectief 86.

LEES OOK. Ook tweede kampioenentrofee van Antwerp is al kapot: “We hebben hem gelijmd, maar dat is geen zicht”

Meteen na de onwaarschijnlijke titelontknoping kwam Ritchie De Laet als eerste met een dankwoord. “Ik ga heel eerlijk zijn, ik dacht dat het gedaan was. Nu deed Brugge ons eens een plezier en dan zouden we die kans niet grijpen. De zege van Club? Top, door alles wat de voorbije dagen is gebeurd met de supporters van Club Brugge had ik nooit gedacht dat ze voor de overwinning zouden gaan. Maar bij deze: dank u aan Club om ons kampioen te maken.”