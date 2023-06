Negentien tieners gewond na instorting houten wandelbrug in Texas

In de Amerikaanse staat Texas zijn negentien tieners gewond geraakt toen een houten wandelbrug instortte. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Dat melden de lokale autoriteiten.

De brug in badplaats Surfside Beach loopt enkele meters boven de grond en stortte donderdagmiddag gedeeltelijk in terwijl de jongeren een groepsfoto namen. Vijf gewonden zijn met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, de anderen met ziekenwagens of personenwagens. Geen van de verwondingen is levensbedreigend, meldt de stad. Een onderzoek is opgestart naar de oorzaak van het incident.

De slachtoffers zijn tussen 14 en 18 jaar oud en waren aan de kust op kamp, georganiseerd door een kerk.

