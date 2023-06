Fietsster (70) levensgevaarlijk gewond na aanrijding met vrachtwagen in Zeebrugge

Een 70-jarige fietsster is donderdagavond in Zeebrugge levensgevaarlijk gewond geraakt nadat ze in aanrijding was gekomen met een vrachtwagen. De vrouw werd door het ongeval enkele meters meegesleurd. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe het ongeval exact gebeurd is.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17.15 uur, in volle spits, in de Kapitein Fryattstraat in Zeebrugge. De hulpdiensten snelden ter plaatse nadat de 70-jarige fietsster in aanrijding was gekomen met een vrachtwagen. De vrouw werd enkele meters meegesleurd en raakte hierdoor zwaargewond.

Nadat de fietsster ter plaatse de eerste zorgen toegediend kreeg, bracht een helikopter het slachtoffer in kritieke toestand voor verdere verzorging over naar het ziekenhuis.

Door het ongeval was de Kapitein Fryattstraat enkele uren afgesloten voor het verkeer. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden verder te onderzoeken. Dat deskundig verslag moet onder meer duidelijkheid brengen hoe de aanrijding exact gebeurd is en of de vrouw eventueel eerder ten val was gekomen.