Kans op hittegolf stijgt: KMI kondigt code geel af voor provincies Limburg en Antwerpen

De komende dagen blijft het kwik hoog in ons land, onder invloed van warme continentale stromingen. Nog tot eind volgende week zullen de temperaturen in het laagland boven de 25 graden uitkomen, schrijft het weerinstituut KMI. “Van vrijdag tot maandag zal een zone met meer onstabiliteit en onweer over het noorden van Frankrijk dicht bij of zelfs gedeeltelijk over ons land komen te liggen met aan de voorzijde een opstuw van warmere lucht. Als gevolg daarvan voorzien we in het noorden van het land maxima rond of iets boven 30 graden”, aldus het KMI.

Het risico op een hittegolf stijgt daardoor aanzienlijk en dus geeft het KMI een gele waarschuwing voor de provincies Antwerpen en Limburg. “Afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt, kan deze waarschuwing op een later tijdstip worden uitgebreid naar andere provincies.”

Om van een hittegolf te kunnen spreken, moet het ten minste vijf opeenvolgende dagen minstens 25 graden zijn, waarvan ten minste drie dagen met maximumtemperaturen van minstens 30 graden. Met een code geel roept het KMI op tot extra waakzaamheid.