Inspecties wijzen uit dat woonzorgcentra bewoners goed beschermen tegen warmte

Woonzorgcentra in Vlaanderen nemen actief maatregelen om hun bewoners te beschermen bij warm weer. Dat blijkt uit de resultaten van 137 warmteactieplan-inspecties.

De Zorginspectie voerde de warmteactieplan-inspecties vorige zomer uit tijdens erg warme dagen. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (cd&v) meldt de resultaten vrijdag.

De temperaturen lopen de laatste dagen opnieuw hoog op. Heel warm weer brengt extra gezondheidsrisico’s met zich mee, vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen. Bewoners van woonzorgcentra zijn daarbij extra gevoelig omdat ze afhankelijk zijn van de (preventieve) maatregelen die voorzieningen nemen.

Zorginspectie voerde vorig jaar tijdens de zomer onaangekondigd inspecties uit in 137 verschillende woonzorgcentra, en dat op dagen waar hoge temperaturen gemeten werden en de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan actief was. De inspectie stelde daarbij algemeen vast dat woonzorgcentra over een intern warmteactieplan beschikken en daarmee actief aan de slag gaan. Uit de inspectieronde bleek ook dat de medewerkers van woonzorgcentra zich bewust zijn van de extra risico’s bij warme dagen en ze maatregelen nemen om hierop te anticiperen.

Ruimte voor verbetering, maar “geruststellend”

Toch zijn er nog verbetermogelijkheden. Het gaat dan vooral om het investeren in een aangepaste zonnewering overal waar dit nodig is, het voorzien van een geklimatiseerde ruimte en het systematisch opvolgen van de temperatuur in de voorziening gedurende de waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan.

“Het is geruststellend te zien dat woonzorgcentra bij warme temperaturen weten wat hen te doet staat en het warmteactieplan vlot uitvoeren”, zegt minister Crevits. “Het geeft ook vertrouwen dat ze ook tijdens de volgende warme dagen en komende zomer voorbereid zijn om onze ouderen goed op te vangen en van voldoende afkoeling te voorzien.”

Karine Moykens, secretaris-generaal Departement Zorg, is tevreden. “Zorginspectie zag tijdens de inspecties veel inzet van medewerkers om de impact van de warmte zo beperkt mogelijk te houden voor hun bewoners. Ik ben tevreden dat het warmteactieplan ter harte genomen wordt. Ik wil bij deze graag ook iedereen oproepen om tijdens de warme dagen die eraan komen, aandacht te hebben voor kwetsbare personen. Een extra glas water aanbieden kan al een wereld van verschil betekenen.”