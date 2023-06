Wie is de dader van steekpartij in Annecy? 31-jarige Syrische christen was “ernstig depressief”

Abdalmasih H. hing al lang rond in de buurt van de speeltuin, telkens gekleed in het zwart, een donkere bril en baard — © rr

Hij verwondde vier jonge kinderen en twee volwassenen op een speeltuintje voor de politie hem neerschoot en oppakte. Maar wie is Abdalmasih H., de verdachte van de steekpartij in het Franse Annecy?

Abdalmasih H. is een 31-jarige asielzoeker uit het Syrische dorp Al-Hassake die legaal in Frankrijk was. Hij werd geboren in oktober 1991, zo blijkt uit een identiteitsdocument dat hij bij zich had. De Franse eerste minister Élisabeth Borne verklaarde dat de dader in heel Europa “geen strafblad heeft, bij geen enkele inlichtingendienst bekend is en er geen psychiatrisch verleden is vastgesteld”. Volgens de lokale procureur wijst momenteel niets op een terroristisch motief.

Op video’s van de aanval is te horen hoe de dader twee keer in het Engels “in de naam van Jezus Christus” zegt tijdens de steekpartij. De verdachte noemde zichzelf als een christen, en ook volgens zijn moeder was hij dat. Bij zijn arrestatie droeg hij een kruisteken en een christelijk gebedenboek.

Goede vader

De man diende volgens zijn moeder in het Syrische leger, maar verliet zijn land in 2011, bij het begin van de burgeroorlog. Hij trok naar Turkije, waar hij zijn toekomstige vrouw ontmoette, een Syrische die er net als hij verpleegkunde studeerde. Ze vestigden zich in 2013 in Zweden, waar ze politiek asiel kregen.

“Na twee jaar zijn we getrouwd, maar hij kon de Zweedse nationaliteit niet krijgen”, aldus de vrouw, die inmiddels wel Zweedse is. Haar man zou een veroordeling hebben opgelopen voor uitkeringsfraude, schrijft de Zweedse krant Aftonbladet, waarvoor hij een boete en straf met uitstel kreeg.

“Hij besliste om het land te verlaten. We zijn gescheiden omdat ik niet weg wilde uit Zweden.” Het koppel heeft een dochtertje van ongeveer drie jaar, dat in Zweden werd geboren en daar bij haar mama is gebleven. H. zorgde volgens haar goed voor hun kind. “Ik weet niet wat er met hem gebeurd is. Het is verschrikkelijk. Hij was erg lief, ik begrijp het niet”, zegt de vrouw, die al vier maanden niets meer van haar man gehoord heeft.

Mentale problemen

Eind vorig jaar trok de Syriër naar Frankrijk, waar hij in november 2022 een asielaanvraag indiende. Die aanvraag werd echter afgewezen omdat hij al het vluchtelingenstatuut had gekregen in Zweden, maar naar verluidt ook in Zwitserland en Italië. Een tweede aanvraag in Frankrijk zou op 4 juni zijn afgewezen.

De afwijzingen verergerden de mentale problemen die hij al had, meent zijn familie. Volgens de moeder van de verdachte leed hij aan een “ernstige depressie”. “Hijzelf heeft me niets gezegd. Het is mijn schoondochter die me dat vertelde”, aldus de moeder. “Ze zei dat hij zich nooit goed voelde, altijd depressief was, met donkere gedachten worstelde. Hij wilde het huis niet uit, hij wilde niet werken.” Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken was de afwijzing van H.’s asielaanvraag niet het motief van de man.

Dakloos

Tijdens een zeldzaam contact met zijn ex-vrouw sinds zijn vertrek uit Zweden, zou de verdachte gezegd hebben dat hij in Frankrijk “in een kerk” woonde. Volgens de procureur van Annecy blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek dat hij dakloos was.

Een getuige van de steekpartij, een medewerker van de pontons aan de oevers van het Meer van Annecy, heeft aan de krant Le Dauphiné verklaard dat de man zich al een tijdje vreemd gedroeg. “Hij zat al twee maanden lang de hele dag op een bankje hier in de buurt. Telkens gekleed in het zwart, met een zwarte rugzak, een donkere bril en baard. Hij sprak bijna nooit. Soms gaf hij commentaar op wat er aan de hand was rondom hem, maar meestal bleef hij stil.”

Bij de steekpartij van gisteren schoot de politie de 31-jarige Syriër neer. Hij raakte daarbij lichtgewond.