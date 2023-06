10-jarig meisje overleeft ruim 24 uur in bitterkoude Amerikaanse wildernis

Reddingswerkers hebben een 10-jarig meisje gered dat meer dan 24 uur vermist was in de Amerikaanse Cascade Range, een gebergte in de oostelijke staat Washington.

Het meisje, Shunghla Mashwani, was zondag op een uitje met haar uitgebreide familie, maar raakte vermist net voor ze een voetgangersbrug over een wilden rivier oversteken, aldus de plaatselijke sherrif. Shunghla, die samen met haar familie twee jaar geleden vanuit Afghanistan naar de VS verhuisde, slaagde er niet in de brug in haar eentje terug te vinden.

Toen de familie merkte dat het meisje vermist was, gingen twintig volwassen familieleden naar haar op zoek. In het gebied is geen mobiele ontvangst, waardoor de familie pas twee uur later, rond twee uur ’s middags, de politie kon inlichten. Die zette manschappen, speurhonden, helikopters en drones in om Shunghla terug te vinden in het ruige en afgelegen gebied, maar lange tijd tevergeefs.

Pas een dag later, op maandag rond drie uur ’s middags, werd het meisje teruggevonden, op ruim twee kilometer van waar ze het laatst was gezien. Het meisje verklaarde dat ze de rivier stroomafwaarts had gevolgd en dat ze ’s nachts in het bos had proberen te slapen om de volgende ochtend weer naar haar ouders te zoeken. Het politiekantoor noemde de 10-jarige Shunghla “buitengewoon vindingrijk en veerkrachtig”.