Ook al pakte dat in het verleden niet al te best uit: Disney gaat ‘The Lion King’ flink uitmelken

Een beslissing die zeker niet onlogisch klinkt, want ook het universum van Star Wars is de afgelopen jaren al flink vergroot. De eerste in de reeks zal de film Mufasa: The Lion King zijn en verschijnt volgend jaar. De film vertelt het verhaal van Simba’s vader en zijn relatie met zijn broer Scar. Kelvin Harrison Jr. en Aaron Pierre vertolken Scar en Mufasa. Dat het concern heeft gekozen voor The Lion King ligt voor de hand. Het was destijds een van de meest populaire en ook winstgevende live-action films die het bedrijf maakte. Daarnaast grijpt Disney de laatste tijd naar oude klassiekers om nieuw leven in te blazen. Denk maar aan The Little Mermaid.

Volgens Sean Bailey, voorzitter van Walt Disney Studios, is er de stiekeme hoop dat The Lion King de komende decennia uitgroeit tot een even groot succesverhaal als Star Wars. Door de vele personages zijn er immens ontelbare mogelijkheden om iets rond te maken. Toch moet Disney oppassen wat het doet. Al na de release van de oorspronkelijke film in 1994 verschenen er immers twee vervolgen maar dat waren absolute flops in de bioscoop. Ook enkele tv-series sloegen niet aan.