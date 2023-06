De BNXT League krijgt haar droomfinale: Oostende en Leiden gaan op zoek naar hun derde trofee van het seizoen

De BNXT playoffs krijgen een gedroomde affiche in de finale: de kampioenen van de Lage Landen – Filou Oostende en ZZ Leiden - bekampen mekaar vanaf vrijdagavond in een “best of three”-formule.

Vorig seizoen waren de twee landskampioenen in de halve finales uitgeschakeld. Heroes Den Bosch en Filou Oostende moesten het hoofd buigen tegen respectievelijk Donar Groningen en ZZ Leiden. De finale had toen nog over twee wedstrijden plaats. Leiden won met 72-75 en 71-70 van Groningen. Het team uit de Sleutelstad kroonde zich zo tot eerste grensoverschrijdende kampioen in de Lage Landen.

Voor de huidige BNXT-titel kwamen opnieuw alle teams uit de BNXT League in aanmerking, ook teams die niet aan hun nationale playoffs mochten deelnemen. Het hele parcours had telkens in een heen- en terugformaat plaats. De vicekampioenen, Telenet Antwerp Giants en Donar Groningen, sneuvelden in de kwartfinales tegen respectievelijk Spirou Charleroi en Hubo Limburg United. Deze overlevers van de kwartfinales botsten deze week op de landskampioenen ZZ Leiden en Filou Oostende.

Zoals het hoort

Oostende kwalificeerde zich dank zij een opmerkelijke 104-67-zege tegen Limburg United nadat de West-Vlamingen met 87-86 de heenmatch verloren hadden. ZZ Leiden boekte twee zeges tegen Spirou Charleroi, 67-86 en 71-58. De BNXT-titelfinale is dus het duel der landskampioenen. Zoals het hoort. Leiden en Oostende wonnen dit seizoen elk al twee trofeeën. Leiden is landskampioen en bekerwinnaar. Oostende won de Supercup en de landstitel. Beide topteams gaan dus op zoek naar hun derde trofee van het seizoen.

Vloeiende balbewegingen

Nochtans opende Oostende zijn terugmatch tegen Limburg moeizaam. “Vanaf de slotfase van het openingskwart toonden we veerkracht, grepen we het ritme en brachten we vloeiende balbewegingen”, zegt coach Dario Gjergja die het geblesseerde viertal Tyree-Bleijenbergh-Bratanovic-Djordjevic miste. “Ik ben heel fier op de spelers die er nog rondlopen. Iedereen die het terrein opkwam, gaf een meerwaarde en toonde vechtlust.”

De ervaren mannen Gillet en Trooisfontaines gaven het voorbeeld maar ook Buysse en de rookies Barcello en Thurman deden het meer dan keurig. Van der Vuurst, nog steeds pas 21, was opnieuw de ideale regisseur.

Hoge intensiteit

“Tegen ZZ Leiden vangen we de finaleserie thuis aan. We moeten dus meteen klaar zijn”, beseft coach Dario Gjergja. “Ik hoop nog een speler te recupereren, misschien Tyree. Leiden is een heel goede, fysiek sterke ploeg. In elk contact komen ze stevig voor de dag. We moeten hoge intensiteit op het terrein brengen om met deze Nederlandse kampioen te kunnen wedijveren. De manier waarop ze de landstitel wonnen, toont hun klasse. Twee minuten voor het einde keken ze nog tegen een achterstand van zestien punten aan. Toch haalden ze Groningen nog in en wonnen ze met één punt. Zo’n strijd in de vijfde playoff-finale bewijst hun karakter. Wij moeten echt present zijn in deze finalewedstrijden.”

Vrijdagavond vangt de eerste finale om 20.30 uur in Oostende aan. Zondag volgt het tweede duel om 15 uur in Leiden. Een eventuele derde finale volgt dinsdagavond in Oostende.