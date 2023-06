Belgian Cats swingen tegen vice-wereldkampioen China

Wat een prachtprestatie van de Belgian Cats. De selectie van bondscoach Rachid Méziane won in een volle Sportcampus De Lange Munte van Kortrijk met 90-55 van vice-wereldkampioen China. De Belgian Cat, de nummer 7 van de wereld, zijn in voorbereiding op het EK dat van 15 tot 25 juni doorgaat in Israël/Slovenië.

In een spannende eerste kwart bleef een onvolledig China na 8-2 en via de met driepunters uitpakkende Li Yuan aandringen. De Cats domineerden via een schitterende en met veel flair spelende Julie Allemand. Na 18-12 had België na het eerste schuifje een 21-17 bonusje op het zak.

In het tweede schuifje vielen de Chinese dames compleet stil. De Cats verdedigden enorm strak en kwamen offensief volledig los. Julie Vanloo, Julie Allemand en Emma Meesseman zorgden snel voor 28-19. Met ook Bethy Mununga, Becky Massey en Maxuelle Lisowa ging het na een spectaculaire 23-0 tussenspurt naar een 46-19 tussenstand. Halfweg flikkerde er een 46-21 Belgische bonus op het scorebord.

China kwam sterker uit de kleedkamer en zag Pan Zhenqi en Liu Shuai scoren. De score evolueerde van 53-26 naar een 63-43. China won het derde kwart met 17-22. In het slotkwart bleven de Belgian Cats door toedoen van Julie Vanloo, Kyara Linskens en de met een bom uitpakkende Becky Massey wel domineren: 70-47. Na 81-50 ging het dan ook naar een afgetekende Belgische zege. Zaterdag (18 uur) is er in de Leuvense Sportoase de uitwuifwedstrijd van de Belgian Cats en opnieuw tegen China. Maandag vertrekken de Cats dan naar Israël/Tel Aviv waar het donderdag 15 juni het EK opent tegen Israël.

België-China

Kwarts: 21-17, 25-4, 17-22, 27-12

België: Ramette 0, Delaere 6, Resimont 3, Meesseman 17, Linskens 8, Mununga 5, Geldof 2, Becky Massey 8, Lisowa 8, Billie Massey 5, Vanloo 5, Allemand 5