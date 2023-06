Cédric Raymackers werkt in de bandencentrale van zijn vader. Daar is de finishlijn getrokken. — © Raymond Lemmens

De Limburgse (prof)renners floreren, maar het aantal topwedstrijden in onze provincie volgt die trend niet meteen. Zondag razen beloften en elite zonder contract door Haspengouw tijdens de B-Z Fruitroute. Meer thuisrijder dan Cédric Raymackers kan je niet zijn, want de finishlijn ligt voor zijn deur in Zepperen.