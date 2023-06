Vlaming Laurent zag drama gebeuren in Annecy: “Er stond een moeder met een kinderwagen en haar handen vol bloed”

Als twee van de ergste slachtoffers van de steekpartij in Annecy, een broertje en een zusje van 2 en 3 jaar, het halen is dat mede te danken aan West-Vlaming Laurent Syryn. Hij diende de slachtoffertjes de eerste zorgen toe. “Vlak bij stond een moeder met een kinderwagen. Haar handen zaten vol bloed.”

Laurent Syryn is met zijn gezin op vakantie in de Franse Alpen en heeft de dader van vrij dichtbij gezien. Hij heeft hem niet zien steken, maar zag hem wel vluchten. Donderdagavond was Laurent, zelf vader, nog danig onder de indruk van wat hij eerder op de dag meemaakte. “Ik liep donderdagochtend rond het meer toen er plots paniek was. Vlak bij stond een moeder met een kinderwagen. Haar handen zaten vol bloed.”

(Lees verder onder de afbeelding)

Zijn eerste idee was nog dat de vrouw haar kindjes iets had aangedaan. Maar al snel bleek er meer aan de hand te zijn. Laurent heeft dan, samen met andere omstaanders, het jongetje en het meisje uit de kinderwagen gehaald. “We zagen dat ze gestoken waren in de hals en in de buik. We hebben de bloeding zo goed mogelijk proberen te stelpen”, zegt hij.

© EPA-EFE

De hulpdiensten waren zeer snel ter plaatsen en hebben het dan overgenomen. De slachtoffertjes werden per helikopter naar het ziekenhuis van Grenoble gebracht, een Nederlandse peuter ligt op de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis van Genève (Zwitserland).

Ook de Vlaamse Eva Van Isterdael was op het moment van de steekpartij vlak bij, al heeft ze de feiten zelf niet gezien. “Ik was daar aan het water aan het wandelen met mijn kindje”, vertelt ze aan VRTnws. “Plots was er paniek en riepen mensen me toe dat ik daar weg moest omdat iemand kinderen had neergestoken.”

De politie en de hulpdiensten waren gelukkig snel ter plaatse, zegt ze.