De verdachte wordt achtervolgd door getuigen. Kort nadien wordt hij in de boeien geslagen — © rr

Zelfs in een speeltuin zijn kinderen al niet meer veilig. Vier peuters tussen 22 maanden en 3 jaar vechten nog altijd voor hun leven nadat ze donderdagochtend op een speelpleintje in het Franse Annecy zijn neergestoken. De dader, een 31-jarige Syriër, is opgepakt.