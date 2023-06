In de Truiense basisschool Sint-Rita heeft Voetbal Vlaanderen donderdagmiddag ‘Futbalista Hattrick’ voorgesteld. “Dat is een programma waarmee we de voetbalcultuur willen vervrouwelijken en zorgen voor een vrouwvriendelijke sfeer binnen de clubs”, aldus Niki De Cock, die het project coördineert.