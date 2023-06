In een wagen die geparkeerd stond op de parking van het Saint-Joseph de Gilly-ziekenhuis in Charleroi, is woensdagavond het levenloze lichaam van een kindje aangetroffen. Het slachtoffertje, een meisje van amper zes maanden oud, raakte oververhit nadat ze urenlang in de wagen was achtergebleven.