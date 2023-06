Auto brandt volledig uit bij Villa Hugo in Peer

Peer

Een auto die geparkeerd stond bij Villa Hugo op Kiezel Kleine Brogel ging donderdagavond in vlammen op. De brandweer kwam ter plaatse om de autobrand te blussen, maar ze konden niet voorkomen dat de wagen volledig in de as werd gelegd. De precieze oorzaak van de brand is niet gekend. Het vuur zou rond 20.40 uur ontstaan zijn.