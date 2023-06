Biden vergist zich en spreekt Britse premier Sunak aan als “president”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Britse premier Rishi Sunak in het Witte Huis per abuis verwelkomd als “meneer de president”. Biden zette snel het foutje recht en grapte dat hij de Britse regeringsleider “gepromoveerd” had.

De president zal met Sunak samen voor een bilaterale ontmoeting toen de lapsus volgde. “Zo meneer de president - meneer de president, ik heb je juist gepromoveerd. Meneer de eerste minister, het is geweldig dat je er opnieuw bent.”

Sunak, die leek te lachen met de vergissing, was voorheen nog niet als premier in het Witte Huis geweest. Hij leidt pas sinds oktober de Britse regering. “De voorbije maanden hebben we elkaar ontmoet in San Diego, en nadien in Belfast en Hiroshima”, dixit Biden. “Nu zijn we hier en gaan we alle problemen van de wereld oplossen in twintig minuten.”

Het is niet de eerste keer dat Biden struikelt over zijn woorden. In april verwarde hij tijdens een bezoek aan Ierland de naam van het nationale rugbyteam van Nieuw-Zeeland, de “All Blacks”, met de “Black and Tans”, de controversiële gewelddadige politiedienst die Londen inzette in Ierland in de periode van de Ierse onafhankelijkheid begin de jaren twintig van vorige eeuw.