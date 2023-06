Politie zoekt dader die Maasmechelaar met mes in gezicht verwondde

Maasmechelen

De lokale politie Lanaken-Maasmechelen is op zoek naar de dader van een vechtpartij op het kruispunt van de Oude Baan met de Kruindersweg in Maasmechelen. De voortvluchtige viel woensdag op het middaguur een Maasmechelse twintiger aan tijdens een vechtpartij. Hij trok daarbij een mes en verwondde het slachtoffer in zijn aangezicht. De hulpdiensten moesten ter plaatse komen en verleenden de eerste zorgen. Vervolgens brachten ze de gewonde over naar het ziekenhuis. Er was geen sprake van enig levensgevaar. De aanleiding en omstandigheden van de feiten zijn voorlopig nog onbekend.

De ernstige vechtpartij deed zich voor op 7 juni tussen 11.45 en 12.15 uur op de hoek van het bewuste kruispunt. Na de aanval sloeg de dader op de vlucht.

Wie iets gezien heeft of over meer informatie beschikt kan de politie Lanaken-Maasmechelen contacteren op het telefoonnummer 089/47.47.47. Discretie en anonimiteit worden verzekerd.