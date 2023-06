Hoezo, niks te verliezen? Voor Inter is finale een kwestie van (financieel) leven of dood

De beker met de grote oren in de prijzenkast is mooi. Maar voor Inter Milaan lijkt het geld van de Champions League veel belangrijker. De alles samen ruim 100 miljoen euro - als het de beker binnenhaalt - is voor de club een kwestie van leven of dood.

Financieel zit Inter in de hoek waar de klappen vallen. Antonio Conte, onder wie Lukaku bij Inter hoge toppen scheerde, hield het al bekeken na de landstitel in 2021 omdat er niet in spelers kon worden geïnvesteerd. De situatie is er intussen niet op verbeterd. Integendeel.

Inter staat zwaar in het rood. De laatste drie jaar leed de club een verlies van, hou u vast, 488 miljoen euro. De oorzaak daarvan zijn in de eerste plaats niet nagekomen beloften door het Chinese consortium Suning. Die groep nam in 2016 de club over.

Eerst brachten de Chinese sponsors nog 97 miljoen euro aan commerciële inkomsten op. Dat mooie liedje bleef evenwel niet duren. De sponsorinkomsten uit China droogden wegens een gebrek aan return en corona nagenoeg helemaal op. Uiteindelijk kwam er nog maar drie miljoen euro uit China binnen. Inter stapte toen al naar Oakree Capital waar het liefst 275 miljoen euro leende. Dat bedrag moet volgend jaar terugbetaald worden.

© AP

Geen shirtsponsor

Tot overmaat van ramp ligt Inter ook overhoop met zijn shirtsponsor. De jongste maanden speelde Inter zonder shirtreclame omdat DigitalBits, een gevallen cryptobedrijf, zijn verplichtingen nooit nakwam. Van een contract ter waarde van 85 miljoen euro werd nooit iets uitbetaald. De verbintenis is inmiddels verbroken waardoor Inter die 85 miljoen euro moet missen.

Door te blijven investeren koos Inter echter voor de vlucht vooruit. Het pokert en blijft hoge lonen betalen, dit seizoen bij voorbeeld nog aan Romelu Lukaku. In tegenstrijd met de Financial Fair Play bedragen de spelerssalarissen liefst 76 procent van de totale begroting.

© AP

Een groot probleem is dat van de spelers die deze finale mogelijk maakten, de meesten nauwelijks te verkopen zijn. Lukaku is geleend van Chelsea en brengt dus niets op. Grote bewerkers van deze finaleplaats zoals de dertigers Acerbi (35), Darmian (33), Brozovic (30), Mkhitaryan (34) en Dzeko (37) vertegenwoordigen geen grote transferwaarde. Andere sterkhouders als Barela (26), Lautaro Martinez (25) en Bastoni (24) verkopen, zou betekenen dat er nog nauwelijks iets van de selectie overschiet.

Inter heeft tot hiertoe uit Champions League-inkomsten 73 miljoen euro kunnen bijschrijven op de rekening. Bij winst komt daar 20 miljoen euro bij. Ook nog geld uit de tv-pot plus de extra commerciële waarde. Inter kan dat geld heel goed gebruiken.