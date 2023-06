Zo wapenen deze olifanten zich tegen de tropische warmte...in Nederland

Arnhem, Nederland

Voor de Aziatische olifanten in Burgers’ Zoo was de warmte donderdagochtend de perfecte aanleiding om een verkwikkend bad te nemen in de vijver van hun verblijf. Het Arnhemse dierenpark maakte deze beelden waarin één van de twee oudere olifantenvrouwtjes zich uitgebreid onderdompelt in het verkoelende water.