Na schorsing op YouTube deelt Acid nieuwe video, waarin hij uithaalt naar Reuzegom-advocaten

Acid postte vorige week een video op Youtube waarin hij de identiteit van vier (ex-)leden van Reuzegom bekendmaakte, waaronder twee personen die op het proces rond de dood van Sanda Dia veroordeeld werden. Hij wilde de Reuzegom-leden naar eigen zeggen “cancelen” omdat ze volgens hem niet voldoende gestraft werden voor de dood van Sanda Dia. Omdat hij daarmee de regels van Youtube schond, werd zijn account een week geschorst. Daardoor kon hij geen video’s posten.

Nu kan hij dat wel weer. Het spijt me Reuzegom, sorry is de titel van de nieuwe video. Maar zich verontschuldigen doet hij niet. Hij heeft het over een “woelige week”, waarin hij naar eigen zeggen eigenhandig de discussie over al dan niet voldoende bestraft zijn op gang heeft gebracht. Hij haalt ook uit naar de media en het gerecht, maar ook naar de advocaten van de Reuzegommers. Joris Van Cauter in het bijzonder, die een dreigbrief kreeg en die volgens Acid gewoon zelf geschreven heeft. “Ik denk dat hij hier een poging heeft gedaan om de jeugd na te doen en een brief te schrijven in mijn naam”, zegt Acid.

© YouTube Acid2

Foutjes

Hij heeft foutjes gemaakt in zijn vorige video, geeft Acid toe. Hij heeft het dan over foto’s van advocaten en rechters die hij toonde in die omstreden video, toen hij het over de ouders van de Reuzegommers had. “Dit zijn niet de ouders ervan”, zet hij recht. “Die mensen hebben er niets mee te maken.” Hetzelfde met de burgemeesters en gouverneurs die Acid toonde. “Bijna iedereen had het door, behalve die mensen zelf. Dus sorry: jullie hadden hier niets mee te maken.”

Dat twee van de vier (ex-)Reuzegommers die hij noemde niets met de zaak te maken hadden, is volgens hem verkeerd. Volgens hem zijn ze wel degelijk betrokken. Klachten tegen hem zijn er nog niet, zegt hij. “Ik heb hier geen spijt van. Al ben ik wel bang van het juridische. Ik ben bang, maar ik ben trots.” Hij staat recht in zijn schoenen, zegt hij nog. “Als ik naar de rechtbank moet, zal ik daar met evenveel zelfvertrouwen zitten.