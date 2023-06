Politie arresteert verdachte die mogelijk houten bank in brand stak in Pelt

Pelt

De lokale politie HANO arresteerde woensdag om 18.40 uur de mogelijke verdachte van een brandstichting Op Grote Heide in Pelt. Daar was eerder op de dag, rond 14 uur, brand ontstaan op het terras van een appartement. De brandweer rukte uit en bij aankomst lag er een brandende houten bank aan de voorgevel.

Buurtbewoners legden aan de politie uit dat ze hadden geprobeerd om het vuur te doven met twee brandblussers. Om erger te voorkomen smeten ze de bank ook van het terras op de eerste verdieping.

Op het moment van de brand was de bewoner, een 39-jarige man uit Pelt, niet thuis. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de bank ging verloren. Hoewel de brandweer niet meteen aanwijzingen had dat het om een brandstichting ging bleek de conclusie van het gerechtelijk lab anders. Zij voerden een sporenonderzoek uit en stelden vast dat het kwaad opzet was.

’s Avonds kon al een mogelijke verdachte van de brandstichting gearresteerd worden. De politie nam hem mee voor verhoor.