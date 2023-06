Wendy Jans doet het weer: Peltse titelverdedigster kan vrijdag 15de (!) Europese titel snooker pakken

Eerder op de dag had Jans in haar kwartfinale ook Alska’s landgenote Ewa Pawinska met 4-0 verslagen en in haar drie groepswedstrijden verloor ze evenmin een frame. Voor een vijftiende Europese titel geeft Jans vrijdag de winnares partij van een duel tussen de Letlandse Anna Prysazhnuka en de Poolse Izabela Lacka. Die laatste schakelde Anja Vandenbussche in de kwartfinales met 4-2 uit.

Voor Jans wordt het de 22e EK-finale. Ze kroonde zich tot Europees kampioene in 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 en 2022. In 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007 en 2012 werd ze runner-up. Ze heeft ook nog negen wereldtitels op haar palmares.

Bij de masters zit het EK er voor de Belgen op. Peter Bullen verloor in de kwartfinales met 4-0 van de Welshe titelverdediger Darren Morgan, nadat hij een ronde eerder Rene Hemelsoet met 4-1 uitgeschakeld had. Pascal Tollenaere leed in zijn achtste finale een 4-1 nederlaag tegen de Welshman Philip Williams.